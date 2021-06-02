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MÜSİAD Başkanı Kaan: "Türkiye'nin her şehrine özgü bir katma değer var" - Son Dakika

MÜSİAD Başkanı Kaan: "Türkiye'nin her şehrine özgü bir katma değer var"

02.06.2021 15:47

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi konularda iyi olması gerektiğini belirterek, "Bunları yapmadığımız takdirde farklı engellerle karşı karşıya kalabiliriz.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi konularda iyi olması gerektiğini belirterek, "Bunları yapmadığımız takdirde farklı engellerle karşı karşıya kalabiliriz. Bunları yaptığımız sürece önemli bir üretim merkezi haline geleceğimize inanıyorum. Asya'dan, Körfez ülkelerinden çok daha çekici bir yatırım ortamında yer alabileceğimize inanıyorum." dedi.

Perakende Günleri'nde konuşan Kaslowski, bu yıl yarım asrı tamamlayan TÜSİAD'ın gönüllülüğe dayanan bir iş dünyası sivil toplum kuruluşu olduğunu, üyelerinin temsil ettiği aşağı yukarı 4 bin 500 civarında şirket bulunduğunu, Türk ekonomisinde üretim, hizmet, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda çok önemli temsil yeteneğine sahip olduklarını söyledi.

TÜSİAD'ın dijital dönüşümün yakalanması ve yeşil dönüşüm gibi konuları yakından takip ettiğin aktaran Kaslowski, "Dijital dönüşümün yakalanması, sürdürülebilir kalkınma anlayışının içselleştirilmesi, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konuları öne çıkıyor. Yakın gelecekte de gündeme damga vurabilecek olan bu konuları hem iş dünyası hem topluma etkileri bakımından yakından takip ediyoruz, edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi konularda iyi olması gerektiğini belirten Kaslowski, "Bunları yapmadığımız takdirde farklı engellerle karşı karşıya kalabiliriz. Bunları yaptığımız sürece önemli bir üretim merkezi haline geleceğimize inanıyorum. Asya'dan, Körfez ülkelerinden de çok daha çekici bir yatırım ortamında yer alabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Kaslowski, salgının bazı süreçleri ve değişimleri hızlandırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bilhassa Avrupa'nın öncülüğünde başlatılan Yeşil Mutabakat, yeşil iklim değişikliği konusundaki farkındalık öncelikli stratejiler arasına girmiştir. Bununla beraber dijital dönüşüm ve dijital dönüşümle beraber gelen fırsatlar, bununla ilgili birçok yeni düzenlemeler söz konusu. Bu değişimi göz önünde tuttuğumuzda, öncelikle ortak pazarın içinde ürünlerimizin serbest dolaşımını sağlayan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu gerçekleştirebilmek için haliyle bizim de bu yeşil dönüşümle uyumlu bir yol haritasına sahip olmamız lazım."

"Türkiye'nin her şehrine özgü bir katma değer var"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da MÜSİAD'ın, Türkiye'de 89 noktada, dünya genelinde de 95 ülkede 225 noktada faaliyet gösterdiğini, 11 binin üstünde üyesiyle 60 binin üstünde şirketi temsil eden bir sermaye platformu haline geldiğini anlattı.

Türkiye'nin coğrafya itibariyle dünyanın merkezinde, birçok ülkenin de hedefinde olduğunu belirten Kaan, dünyada büyük bir değişim yaşandığını söyledi.

Kaan, 2 yıl önce yeni kurdukları proje bazlı bir yapı sayesinde şu anda Türkiye'ye hizmet ettiklerini aktararak, "Yurt dışındaki şubelerimizle lobicilik faaliyetleri yürütüyoruz. Sahada mücadele veren bir yapıyız. MÜSİAD, hem ekonomide birleştirici bir güç hem de sermaye olarak Türkiye'nin sermayesine çok ciddi katkı sağlayan bir yapı." dedi.

Dünyanın yeni üretim merkezinin Türkiye olduğunu belirten Kaan, "Burada yapılması gereken adımlardan biri şehirlerin kalkınmasını ön plana getirmek. Çünkü Türkiye'nin her şehrine özgü bir katma değer var. Bunların işlenmesi ile birlikte yabancı yatırımcılara tanıttığımız takdirde Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde yatırım merkezi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Yatırımlarımıza hiç ara vermedik"

MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu Yöneticisi (COO) ve MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım ise perakende dünyasında başarılı olmak için fark oluşturmak gerektiğini ifade ederek, "Fark yaratmak için de müşterilerimizi çok iyi dinlememiz lazım. Onların neler beklediğini anlamamız lazım. Günümüzün tüketicisi ne diyor? 'Ben bir ürünü istediğim yerden, istediğim zaman, istediğim şekilde alırım ve sevkiyatını da yine istediğim şekilde yaparsınız.' Yani çok kanaldan bahsediyor. Çok kanal konusunu artık ana gündemimizde tutmamız ve müşterilerimizin istediği hale getirmek lazım." dedi.

Gökyıldırım, salgın sebebiyle yatırımların durduğu zamanlarda dahi yatırımlarına hiç ara vermediklerini ve müşteri beklentilerini olabildiğince karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Sürat ve stok konusunda büyük fark oluşturduklarını aktaran Gökyıldırım, " Adana'daki müşterimiz, artık e-ticaretten verdiği siparişinin İstanbul'dan gelmesini beklemiyor. Adana'daki mağazalarımızdan bir tanesinden sevkiyatı yapmış oluyoruz. Yaptığımız yatırım sayesinde de cirolarımıza yüzde 20 satış eklemiş olduk." dedi.

MÜSİAD Başkanı Kaan: Türkiye'nin her şehrine özgü bir katma değer var
MÜSİAD Başkanı Kaan: Türkiye'nin her şehrine özgü bir katma değer var
MÜSİAD Başkanı Kaan: Türkiye'nin her şehrine özgü bir katma değer var
MÜSİAD Başkanı Kaan: Türkiye'nin her şehrine özgü bir katma değer var

geri dönüşüm, Türkiye, Yatırım, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Başkanı Kaan: 'Türkiye'nin her şehrine özgü bir katma değer var' - Son Dakika Ekonomi


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