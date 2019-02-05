Perakende Güven Endeksi 2019'a Düşüş ile Başladı

TEPAV'ın perakende güven endeksi, 2019 Ocak döneminde bir önceki aya göre 13,3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 4,7 puan azaldı. Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 2019 yılı Ocak ayında perakende güven endeksinin 109'uncu sayısı yayımladı. Buna göre; perakende güveni, Ocak ayında bir önceki aya göre 13,3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 4,7 puan azaldı. Perakende güveninin geçen yıla ve geçen aya göre azalışında, geçen 3 ayda işlerin gelişimi ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentilerindeki düşüş etkili oldu. 'Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri' sektörü, Ocak ayında perakende güveninde en fazla artış gösteren sektör oldu. AB-28 ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında Türkiye, geçen yıla göre AB-28'den daha kötü; Euro Bölgesi'nden daha iyi performans sergiledi.
Perakende güveni geçen yıla ve geçen aya kıyasla azaldı
Ocak ayında -19,1 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 4,7 puan, geçen aya göre ise 13,3 puan azaldı. TEPE değerinin geçen yıla göre azalmasında geçtiğimiz 3 ayda işlerin gelişimi ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki düşüş etkili oldu.
Perakendecilerin satış beklentileri azaldı
Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ocak 2019'da -17,2 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 35,3 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 7,3 puan azaldı. Ocak 2019'da TEPE anketi katılımcılarının yüzde 19,4'ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 43,3'ü işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 37,3 oldu.
İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu kötüleşti
İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, Ocak 2019'da -54,1 puan değerini alarak, Aralık
2018'e göre 20,6 puan, Ocak 2018'e göre 16,5 puan azaldı. Ocak 2019'da TEPE anketi katılımcılarının yüzde 10,4'ü geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 64,4 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 25,2 oldu.
Perakende güveni en fazla artan sektör 'yiyecek, içecek ve tütün ürünleri' oldu
Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Ocak 2019'da, geçen yılın aynı dönemine göre 'yiyecek, içecek ve tütün ürünleri', 'elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar' ve 'mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri' sektöründe artış; 'birden fazla türde ürün satan market ve büyük mağazalar', 'diğer ( akaryakıt istasyonu
, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)', 'motorlu taşıtlar' ve 'tekstil, hazır giyim ve ayakkabı' sektörlerinde azalış gözlendi. 'Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri', 'elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar', 'mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri' ve 'birden fazla türde ürün satan market ve büyük mağazalar' sektörlerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşti. 'Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı' sektörü perakende güveninde en fazla azalış gösteren sektör oldu.
Perakendecilerin beklentileri geçen yıla ve geçen aya kıyasla azaldı
TEPE anketine soru bazında bakıldığında Ocak 2019'da, 'geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu', 'önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve istihdam beklentileri', 'işlerin geçen yıla göre durumu' ve 'gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi' göstergeleri hem Ocak 2018'e hem de Aralık 2018'e göre azalış gösterdi. 'Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi' Ocak 2018'e göre azalırken, Aralık 2018'e göre değişiklik göstermedi.
AB'de perakende güveni azaldı
AB-28 Perakende Güven Endeksi, Ocak 2019'da -0,6 puan değerini aldı. AB-28'de perakende güveni bir önceki aya göre 0,8 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 4,0 puan azaldı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-28'den daha kötü; Euro Bölgesi'nden daha iyi performans sergiledi.
Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre değişimde AB-28'den daha kötü performans sergiledi
AB-28 ülkeleri ve Türkiye'nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında Yunanistan
, Ocak ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşayan ülke oldu. Yunanistan'ı; İngiltere
ve Slovakya
takip etti. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Malta
, Fransa
ve Estonya
oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış Malta'da yaşandı. Perakende Güven Endeksinde, Ocak 2018'e göre değişim AB-28'de -4,0 puan, Euro Bölgesi'nde -6,1 puan oldu. Aralık 2018'e göre değişim incelendiğinde ise Türkiye'nin, AB-28 ve Euro Bölgesi'nden daha kötü performans sergilediği görüldü. Konya
'da perakende güveni Türkiye genelinden daha iyi performans sergiledi
TEPAV ve Konya Ticaret Odası (KTO) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) kapsamında, Şubat 2012'den bu yana Konya'da faaliyet gösteren 300 perakendeci ile her ay yüz yüze anketler yapılıyor. Ocak ayında TEPE, -19,1 puan değerini alırken KOPE -16,3 puan değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 20,5 puan; TEPE 4,7 puan azaldı. KOPE değeri bir önceki aya göre ise 3,2 puan azaldı. Konya perakendesi, ocak ayında Türkiye genelinden daha iyi performans sergilerken, AB-28'den daha kötü performans sergiledi. - İSTANBUL