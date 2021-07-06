Üye Girişi
Perakende güveni sınırlı oranda arttı - Son Dakika

Perakende güveni sınırlı oranda arttı

06.07.2021 10:20
Perakende güveni sınırlı oranda arttı, System.String[]

TEPE değeri, Haziran 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan, geçen aya göre 0,5 puan arttı.

TEPE değeri, Haziran 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan, geçen aya göre 0,5 puan arttı.

TEPAV perakende güven endeksi (TEPE), Haziran 2021'de bir önceki aya göre 0,5 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2,2 puanlık sınırlı artışla eksi 18,8 puan değerini aldı. TEPAV Perakende Güven Endeksinin 138'inci sayısı yayımlandı. TEPE'nin geçen yıla kıyasla artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki kısmi iyileşme ile mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğuna yönelik değerlendirmelerin artması olumlu katkı yaptı. "Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı" sektörü Haziran ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Haziran ayı perakende güveninde en fazla artış Orta Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Perakende güveninde Türkiye, AB-27 ve Euro Bölgesi ile kıyaslandığında en düşük artış görülen ülke oldu. Haziran ayında salgının kontrolüne yönelik kapanma önlemlerinin devam etmesi perakende güvenini olumsuz etkiledi.

Perakende güveni geçen aya ve geçen yıla kıyasla sınırlı oranda arttı

TEPE değeri, Haziran 2021'de eksi 18,8 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan, geçen aya göre 0,5 puan arttı. TEPE değerinin yıllık artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 7,6 puanlık iyileşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 1,6 puanlık değişim endekse olumlu yansıdı.

Haziran 2021'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 29,3'ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 38,1'i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 32,6 oldu.

-İHA-

Perakende güveni sınırlı oranda arttı

Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Perakende güveni sınırlı oranda arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 17:42 Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak 17:25 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı 17:19 Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı
Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi 17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü 16:45 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
Sağlık Bakanı Koca, 16:34 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı 15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek         
17:46
Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto         
17:38
2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi         
17:25
Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır         
17:13
Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi         
17:12
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor         
16:59
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili         
16:00
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
İsmail Balaban annesinin İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim         
15:08
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü         
13:13
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 17:52:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Perakende güveni sınırlı oranda arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement