Perakende güveni sınırlı oranda arttı

TEPE değeri, Haziran 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan, geçen aya göre 0,5 puan arttı.

TEPAV perakende güven endeksi (TEPE), Haziran 2021'de bir önceki aya göre 0,5 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2,2 puanlık sınırlı artışla eksi 18,8 puan değerini aldı. TEPAV Perakende Güven Endeksinin 138'inci sayısı yayımlandı. TEPE'nin geçen yıla kıyasla artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki kısmi iyileşme ile mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğuna yönelik değerlendirmelerin artması olumlu katkı yaptı. "Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı" sektörü Haziran ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Haziran ayı perakende güveninde en fazla artış Orta Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Perakende güveninde Türkiye, AB-27 ve Euro Bölgesi ile kıyaslandığında en düşük artış görülen ülke oldu. Haziran ayında salgının kontrolüne yönelik kapanma önlemlerinin devam etmesi perakende güvenini olumsuz etkiledi.

Perakende güveni geçen aya ve geçen yıla kıyasla sınırlı oranda arttı

TEPE değeri, Haziran 2021'de eksi 18,8 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan, geçen aya göre 0,5 puan arttı. TEPE değerinin yıllık artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 7,6 puanlık iyileşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 1,6 puanlık değişim endekse olumlu yansıdı.

Haziran 2021'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 29,3'ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 38,1'i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 32,6 oldu.

-İHA-