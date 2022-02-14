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Perakende markalarının ciroları yüzde 20 azaldı - Son Dakika

Perakende markalarının ciroları yüzde 20 azaldı

14.02.2022 14:00
Perakende markalarının ciroları yüzde 20 azaldı

Perakende markalarının Ocak ayı ciroları Aralık'a göre yüzde 20 düştü.

Perakende markalarının Ocak ayı ciroları Aralık'a göre yüzde 20 düştü.

Pandeminin yaralarını 2021'in ikinci yarısında kısmen de olsa saran perakende sektörü, 2022'nin ilk ayını sıkıntılı tamamladı. Perakende markalarının ciroları, Ocak'ta, Aralık ayına göre ortalama yüzde 20 azaldı. Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) üyeleri arasında yaptığı 'Ocak 2022 Anketi', geçen ay perakende markalarının cirolarında öngörülenin üzerinde bir kayıp olduğunu ortaya koydu. Ocak cirolarının hemen her yıl aralık ayına göre ortalama yüzde 10 daha düşük kaldığını hatırlatan BMD Başkanı Sinan Öncel, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerinde de benzer bir sonucu gördüklerini bildirdi. Bu yıl normalin iki katı bir kayıpla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Öncel, "Üyelerimizin yüzde 80'i AVM ve caddelerdeki mağazalarında Ocak'ı Aralık ayına göre daha düşük ciro ile kapattı. Ortalamada yüzde 20'lik bir ciro kaybı ile karşı karşıyayız. Mağazalara göre daha az olmakla birlikte e-ticaret cirolarında da gerileme var. Ciroda beklentilerin üzerindeki kaybın iki nedenden kaynaklandığını düşünüyoruz. Birincisi yeni yılın ücret zamları Şubat'ta yansıdığı için insanlar ihtiyaç alışverişlerini erteledi. İkincisi ise İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünü etkileyen sert kış koşulları. Soğuk hava ve kar yağışı, yaklaşık 10 gün boyunca mağazaların müşteri trafiğini olumsuz etkiledi. Bu ayın ilk yarısında da cirolarda istediğimiz düzeyi yakalayamadık. Ham madde ve navlun maliyetlerindeki yüksek artışa çözüm bulamamışken yılbaşından itibaren enerji maliyetlerinde iki katın üzerinde orantısız bir artışla karşı karşıya kaldık. Markalarımızın mevcut cirolarla bu yükü taşıyabilmesi çok zor görünüyor. Acilen enerji başta olmak üzere maliyetlerdeki artışa bir çözüm bulmamız gerekiyor" dedi.

"UMUDUMUZ TURİST HARCAMALARI"

Sinan Öncel, yerli tüketicinin önümüzdeki aylarda gıda dışı harcamalarında kısıntıya gidebileceğini öngördüklerini belirterek, "Cumartesi günü açıklanan ekonomi paketindeki KDV indirimi gıda harcamalarına katkı sunacak ve benzer uygulamalar olumlu bir hava oluşturacak. Ancak bu yıl markalarımızın yabancı turistlerden beklentisi çok daha yüksek. Mart'tan sonra turizmle birlikte yabancı alışverişindeki canlanmanın markalarımızın cirolarına pozitif yansımasını bekliyoruz" dedi.

BKM verilerine göre 2021'de Türkiye'de yabancı kartlarla yaklaşık 150 milyar TL'lik alışveriş yapıldığını bildiren Öncel, bu yıl bu hacmin 250 milyar TL'nin üzerine çıkabileceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

(İHA)

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Birleşmiş Markalar Derneği, Aralık, ciro, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Perakende markalarının ciroları yüzde 20 azaldı - Son Dakika


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