Perakende markasından iletişim kampanyası: 'Bizim Tarzımız Güzel' - Son Dakika

Perakende markasından iletişim kampanyası: 'Bizim Tarzımız Güzel'

Perakende markası Boyner, Türkiye'nin kendine özgü, renkli ve kapsayıcı değerler panoramasından ilham alarak yeni bir reklam filmi çekti.

Perakende markası Boyner, Türkiye'nin kendine özgü, renkli ve kapsayıcı değerler panoramasından ilham alarak yeni bir reklam filmi çekti. Marka yeni reklam filminde Türkiye'nin her köşesinde tanıklık ettiği çeşitliliği, renkliliği, insanların beğenilerini, ilgilerini, farklı ve bizi biz yapan özelliklerini, çağdaş moda ve yaşam tarzı ile birleştirdi. CEO Eren Çamur, "Kampanyada vurgulanan 'Bizim tarzımız güzel' söylemi, 'tarz' kavramını bir moda ifadesi olmanın ötesine taşıyarak milletçe sahip olduğumuz ve gurur duyduğumuz özgün renkleri ve bizi biz yapan değerlerimizi anlatmayı amaçladık" dedi.

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TÜRKİYE'NİN TARZINI GÜZEL KILAN NEDENLER BİR ARADA

Boyner'in 'Bizim Tarzımız Güzel' başlığını taşıyan yeni reklam filminde, Türkiye'nin özgün yaşam tarzı ve zengin insan profil mozaiği anlatılıyor. Reklam filmine yönelik açıklama yapan Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamur, "Bizim insanımız en 'cool' haliyle dursa bile bayramlarda büyüklerini ziyaret eder, ellerini öper. Yolda kalan bir araba gördü mü koşuya çıkanlar da takım elbiseliler de el verir, gerekirse kan ter içinde kalarak arabayı iter. Dünyanın pandemi döneminde keşfettiği kolonyayı, yüzyıllardır misafirine kapıdan gelince ikram eder" diye konuştu.

Çamur, "En havalı ve asi algılanan 'cool' genç delikanlı bile mahallede büyüklerinin halini hatırını sorar, askere giderken Türk bayrakları ile havalara fırlatılır. Evlenmeden hamamda eğlencesini de yapar, kınasını da yakar, moda dergisinden fırlamış hali ile gittiği düğünde eğlenen gelin damat ile ceketi beline bağlayıp göbek atar, stilettoları ile halay çeker. Türkiyemizin tarzı işte bu yüzden çok özgün, çok kapsayıcı ve çok güzel. Farklılıklara açık, ilham verici ve renkli. Çünkü biz tarzımızı sadece giydiklerimizle değil, değerlerimiz, tavrımız ile ifade eden bir toplumuz. Bizi tüm dünyada, sanatımız ile yemeğimiz ile müziğimiz ile dansımız ile modamız ile özgün kılan da bizi eşsiz, benzersiz yapan da bu renkli tarzımız.  Türkiye'nin bu renkli ve iyi insanlarına içinde iyiliği de barındıran bize özgün tarzımızı koruyarak, kültürel zenginliğimizi ve çeşitliliğimizi de kucaklayarak tam 39 yıldır hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ REKLAM FİLMİMİZ ORTAK ÖZELLİKLERİMİZE AYNA TUTUYOR"

Çok heyecan verici, kıpır kıpır bir marka olduklarını aktaran Çamur, "Boyner olarak 37 ilde 110 mağaza ile Türkiye'nin her bölgesinden insanlara dokunuyoruz. Milyonlarca insanın mutlaka Boyner'le bir hikayesi ve deneyimi var. Biz de yeni kampanyamızda tüm Türkiye'yi ve değerlerimizi, ortak özelliklerimizi kucaklamak istedik. Sahip olduğumuz bu değerlere, renkliliğe, çeşitliliğe ve iyilikseverliğe ayna tuttuk. İnsanımızın ortak duygularını ve özelliklerini güncel bir bakış açısıyla yorumladık, moda ile iddialı bir şekilde harmanladık. Çok etkileyici ve cesur bir iletişim kampanyası hazırladık. Kampanyamızın hikayesi, stili, müziği ve yaratıcı detayları ile çok dikkat çekeceğine inanıyorum. Bu film ayrıca, Boyner'in yeni hikayesinin ilk adımı. Bundan sonraki süreçte, müşterilerimiz çok daha dinamik ve heyecan verici, kıpır kıpır bir Boyner'le karşılaşacak. Yaşatacağımız yenilikçi müşteri deneyimi ve projelerle, müşterilerimizin hayatına değer katmaya, onları şaşırtmaya, 'Boyner'de geçirdiğim zaman bana iyi geliyor' dedirtmeye devam edeceğiz. İyilik, iyiliği yaymak ise her zaman olduğu gibi vazgeçilmezimiz olacak. Müşterilerimizi de bu iyilik hareketine daha fazla dahil edecek ve iyiliği hep birlikte çoğaltacağız. Moda sektörüne nefes kesen, özgün, kıpır kıpır yeni bir duruş, yeni bir bakış açısı getireceğiz" dedi.

Kampanya, TV, dijital, outdoor, radyo, dergi, gazeteler ve Türkiye'nin farklı köşelerinde 18 Temmuz tarihinde yayına giriyor.


Türkiye, Boyner, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Perakende markasından iletişim kampanyası: 'Bizim Tarzımız Güzel' - Son Dakika Ekonomi
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