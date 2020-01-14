Perakende satış endeksleri açıklandı - Son Dakika
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Perakende satış endeksleri açıklandı

6 saat önce

Perakende satış hacmi 2019 Kasım döneminde yıllık yüzde 8,5 arttı.

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Perakende satış hacmi 2019 Kasım döneminde yıllık yüzde 8,5 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım dönemi perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi(2015=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8 arttı.


Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,7 arttı


Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 arttı.


Perakende ciro yıllık yüzde 18,5 arttı


Cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 21,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,3 arttı.


Perakende ciro aylık yüzde 2,9 arttı


Cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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