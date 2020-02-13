Perakende satış hacmi Aralık'ta yıllık yüzde 11.0 yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Perakende satış hacmi Aralık'ta yıllık yüzde 11.0 yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Perakende satış hacmi Aralık'ta yıllık yüzde 11.0 yükseldi

6 saat önce

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.0 yükselirken aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 15.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.8 arttı.

Perakende satış hacmi Aralık'ta yıllık yüzde 11.0 yükseldi, System.String[]

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.0 yükselirken aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 15.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Perakende Satış Endeksleri verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık'ta Kasım'a göre yüzde 1.1 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.0 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 22.1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19.0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20.8 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 1.8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.3 arttı.

Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:27 Kaynak: DHA
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