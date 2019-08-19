Son Dakika Haberleri: Perakende satış hacmi arttı
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Perakende satış hacmi arttı

2 saat önce

Perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,3 artış gösterdi.

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Perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,3 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.
Haziranda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 artış kaydetti.
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 düştü.
Perakende ciro
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 artış gösterirken, gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, haziranda yıllık bazda yüzde 14,6 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 17,6, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,5, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 5,7 artış görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:24 Kaynak: AA
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