Son Dakika Haberleri: Perakende satış hacmi aylık bazda arttı
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Perakende satış hacmi aylık bazda arttı

1 saat önce

Perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Perakende satış hacmi aylık bazda arttı, System.String[]
Perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mayıs ayı 'Perakende Satış Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 azaldı.
PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,3 ARTTI Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1 azaldı.
PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 15,6 ARTTI Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 arttı.
PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,8 ARTTI Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 arttı.
(İHA)
Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
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