Perakende satış hacmi aylık yüzde 3,8 arttı - Son Dakika

Perakende satış hacmi aylık yüzde 3,8 arttı

Perakende satış hacmi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı.

Perakende satış hacmi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Perakende Satış Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 22,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,0 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3,8 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 11,6 AZALDI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 34,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,3 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4,7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,4 azaldı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Perakende satış hacmi aylık yüzde 3,8 arttı - Son Dakika Ekonomi
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