Son Dakika Haberleri: Perakende Satış Hacmi Azaldı

Perakende Satış Hacmi Azaldı

17 dakika önce

Perakende satış hacmi 2018 Aralık döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azaldı.

Perakende Satış Hacmi Azaldı, System.String[]
Perakende satış hacmi 2018 Aralık döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Aralık dönemi perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 9,5 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 azaldı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 9,6 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4 arttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:31 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi
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