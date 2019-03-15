Son Dakika Haberleri: Perakende Satış Hacmi Azaldı

Perakende Satış Hacmi Azaldı

1 saat önce

Perakende satış hacmi 2019 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azaldı.

Perakende Satış Hacmi Azaldı, System.String[]
Perakende satış hacmi 2019 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,8 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,8 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı seviyede kaldı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 12,1 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,4 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,3 arttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel
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