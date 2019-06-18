Son Dakika Haberleri: Perakende satış hacmi azaldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Perakende satış hacmi azaldı

1 saat önce

Perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalış gösterdi.

Perakende satış hacmi azaldı, System.String[]
Perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,8 geriledi.
Söz konusu ayda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,6 azalış kaydetti.
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 6,9 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,6 düştü.
Perakende ciro
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2 azalış gösterdi.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, nisanda yıllık bazda yüzde 13,3 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5 artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:16 Kaynak: AA
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanayi üretimi Nisan'da yüzde 4 azaldı Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi Şizofreni hastası kadına ormanda kabusu yaşatan sapık: Kısmetim ayağıma geldi Demirtaş'tan 23 Haziran tweeti: İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:28:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Perakende satış hacmi azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]