Perakende satış hacmi endeksleri - Son Dakika
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Perakende satış hacmi endeksleri

6 saat önce

Perakende satış hacmi, geçen yılın kasım ayında aylık bazda yüzde 1,7 arttı.

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Perakende satış hacmi, geçen yılın kasım ayında aylık bazda yüzde 1,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2019'a ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1,7 yükseldi.

Bu dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,7 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 8,5 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8 yükseldi.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 21,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,3 arttı.

Perakende ciro kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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