Son Dakika Haberleri: Perakende satış hacmi Haziran'da yıllık yüzde 1.2 azaldı
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Perakende satış hacmi Haziran'da yıllık yüzde 1.2 azaldı

1 saat önce

Perakende satış hacmi Haziran'da geçen yıla göre yüzde 1.2 azalırken, aylık bazda ise yüzde 2.3 arttı.

Perakende satış hacmi Haziran'da yıllık yüzde 1.2 azaldı, System.String[]
Perakende satış hacmi Haziran'da geçen yıla göre yüzde 1.2 azalırken, aylık bazda ise yüzde 2.3 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi Haziran'da yıllık yüzde 1.2 azalırken, aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.0 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.3 azaldı.
Haziran'da perakende satış hacmi aylık bazda yüzde 2.3 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 0.3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3.2 ve otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 3.2 artış görüldü.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.6 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16.5 ve otomotiv yakıtı satışları da yüzde 5.7 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Haziran'da aylık bazda yüzde 1.2 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.2 ve otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 0.6 artış görülürken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı düzeyde kaldı. (Grafik ve Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:56 Kaynak: DHA
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