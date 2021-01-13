Perakende satış hacmi yıllık yüzde 11,9 arttı

Perakende satış hacmi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,5 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 2,2 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 26,1 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 32,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,7 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 3,7 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,3 arttı.

(İHA)