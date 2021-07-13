Perakende satış hacmi yıllık yüzde 27,0 arttı

Perakende satış hacmi, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 39,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 28,5 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 6,1 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,2 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 49,2 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 62,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 60,2 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4,7 AZALDI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,1 azaldı.

-İHA-