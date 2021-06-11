Perakende satış hacmi yıllık yüzde 41,7 arttı

Perakende satış hacmi, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 74,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 38,5 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 6,3 azaldı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2 arttı. - İSTANBUL