Perakende satış hacmi temmuz'da yıllık yüzde 3.7 azaldı

Perakende satış hacmi Temmuz'da geçen yıla göre yüzde 3.7, aylık bazda da yüzde 1.5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi Temmuz'da yıllık yüzde 3.7 azalırken, aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.5 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.0 azaldı.

Haziran'da perakende satış hacmi aylık bazda yüzde 1.5 azaldı. Aynı dönemde gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.8 ve otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 0.3 düşüş görülürken, gıda, içecek ve tütün satışları bir değişiklik göstermedi.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.2 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 18 ve gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.7 ve otomotiv yakıtı satışları da yüzde 5.8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Temmuz'da aylık bazda yüzde 0.8 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1.8 ve otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2.8 artış görülürken, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.5 düşüş izlendi. (Grafik ve Tablo)