Son Dakika Haberleri: Perakende satış hacmi Temmuz'da yüzde 3,7 azaldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Perakende satış hacmi Temmuz'da yüzde 3,7 azaldı

12 dakika önce

Perakende satış hacmi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı.

Perakende satış hacmi Temmuz'da yüzde 3,7 azaldı, System.String[]

Perakende satış hacmi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5 azaldı.


Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı seviyede kaldı.


Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 18, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 arttı.


Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,8 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5 azaldı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı
İBB Şehir Hatları yarın kış tarifesine geçiyor Adana'nın yeni gözdesi ciğer bezi! Kilosu 10 liradan satılıyor, talep patlaması var 7 kız babası, çobanlık yaparak çocuklarını okutuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:25:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Perakende satış hacmi Temmuz'da yüzde 3,7 azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]