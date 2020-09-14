Perakende satış hacmi Temmuz'da yüzde 9.5 yükseldi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Temmuz'da aylık bazda yüzde 9.5, yıllık bazda yüzde 11.9 yükseldi.
Perakende satış hacmi Temmuz'da yıllık bazda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 12.3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.9, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 7.2 arttı. Aylık bazda da, içecek ve tütün satışları yüzde 5.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.4 arttı.Cari fiyatlarla perakende ciro Temmuz'da yıllık bazda yüzde 21.4 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 27.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.3 arttı.Cari fiyatlarla perakende ciro Temmuz'da aylık bazda yüzde 10.7 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11.9 arttı. (Grafik)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:38 - Kaynak: DHA
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