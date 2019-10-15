Son Dakika Haberleri: Perakende satış hacmi yüzde 4,3 azaldı
Son Dakika Ekonomi Perakende satış hacmi yüzde 4,3 azaldı

Perakende satış hacmi yüzde 4,3 azaldı

33 dakika önce

Perakende satış hacmi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azaldı.

Perakende satış hacmi yüzde 4,3 azaldı, System.String[]

Perakende satış hacmi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ağustos ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,8 azalırken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 arttı.


Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,4 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5 azaldı.


Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 arttı.


Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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