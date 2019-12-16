Perakende satış hacmi yüzde 5,9 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Perakende satış hacmi yüzde 5,9 arttı - Son Dakika Ekonomi

Perakende satış hacmi yüzde 5,9 arttı

7 saat önce

Perakende satış hacmi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı.

Perakende satış hacmi yüzde 5,9 arttı, System.String[]

Perakende satış hacmi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ekim ayı 'Perakende Satış Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 arttı.


Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,2 azaldı.


Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,4 arttı.


Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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