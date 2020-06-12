Perakende satış Nisan'da yıllık yüzde 19.3 azaldı

Cari fiyatlarla perakende ciro Nisan'da aylık bazda, yüzde 20.5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 29.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 31.8 azaldı. (Grafik)

Cari fiyatlarla perakende ciro Nisan ayında yıllık bazda yüzde 13.6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 29.1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35.8 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26.8 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Nisan'da aylık bazda, yüzde 21.0 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23.1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20.1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12.5 arttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor

Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi