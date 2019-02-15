Perakende satışlar azaldı, ciro arttı

Perakende satış hacmi aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azaldı.

Perakende satış hacmi aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azaldı. Perakende ciro ise aynı dönemde yüzde 9,6 artış gösterdi.

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