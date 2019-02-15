Perakende satışlar azaldı, ciro arttı
39 dakika önce
Perakende satış hacmi aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azaldı.
Perakende satış hacmi aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azaldı. Perakende ciro ise aynı dönemde yüzde 9,6 artış gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:15
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