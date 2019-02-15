Son Dakika Haberleri: Perakende satışlar azaldı, ciro arttı

Perakende satışlar azaldı, ciro arttı

39 dakika önce

Perakende satış hacmi aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azaldı.

Perakende satışlar azaldı, ciro arttı, System.String[]
Perakende satış hacmi aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azaldı. Perakende ciro ise aynı dönemde yüzde 9,6 artış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:15 

Ekonomi
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