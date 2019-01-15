Son Dakika Haberleri: Perakende Satışlar Kasım'da Yıllık Yüzde 6.3 Azaldı

Perakende Satışlar Kasım'da Yıllık Yüzde 6.3 Azaldı

1 saat önce

– Mevsim ve takvim etkilerinde arındırılmıi sabit fiyatlarala perakende satış hacmi, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.3 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 0.1 arttı.

Perakende Satışlar Kasım'da Yıllık Yüzde 6.3 Azaldı, System.String[]
– Mevsim ve takvim etkilerinde arındırılmıi sabit fiyatlarala perakende satış hacmi, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.3 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 0.1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre, Kasım ayında yıllık;

       - gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,

       - otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.1 azalırken,

       - gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.4 arttı.

Aylık perakende satış hacmi de yüzde 0.1 artarken, aylık;

       - gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.3,

       - gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.6 artarken,

       - otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.3 azaldı.

TÜİK'e göre;

"Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.1 artarken, Kasım'da yıllık;

       - gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20.4,

       - gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.6 ve

       - otomotiv yakıtı satışları yüzde 11.7 arttı.

"Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Kasım ayında bir önceki aya göre bir değişim göstermedi, aylık;

       - gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.9 ve

       - gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.9 artarken,

       - otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.3 azaldı." (Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:27 Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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