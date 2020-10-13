Perakende satışlar sabit fiyatlarla yıllık yüzde 5.8 arttı

Perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda sabit fiyatyarla yüzde 5.8 ve cari fiyatlarla yüzde 18.2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Ağustos'ta sabit fiyatlarla yıllık bazda;

gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.3 arttı.TÜİK verilerine göre Ağustos'ta sabit fiyatlarla aylık bazda;gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.0 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.7 azaldı.TÜİK verilerine göre Ağustos'ta cari fiyatlarla yıllık bazda;gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 23.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.4 arttı.TÜİK verilerine göre Ağustos'ta cari fiyatlarla aylık bazda;gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.8 azaldı. (Grafik)