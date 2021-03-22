Perakende Sebze Halinde yenileme çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Perakende Sebze Halinde yenileme çalışmalarına başlandı

22.03.2021 13:15
Perakende Sebze Halinde yenileme çalışmalarına başlandı, System.String[]

Sivas Belediyesi tarafından 10 milyon TL bedelle yenilenen Perakende Sebze Halinde modernizasyon çalışmalarına başlandı.

Sivas Belediyesi tarafından 10 milyon TL bedelle yenilenen Perakende Sebze Halinde modernizasyon çalışmalarına başlandı.

Sivas kent merkezi Çarşıbaşı mahallesinde bulunan ve uzun yıllardır çözülemeyen Perakende Sebze Halinin tadilatı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı. Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile insan trafiğinin olumsuz yanları, ticaretin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, alana düzen getirilebilmesi ile görüntü ve gürültü kirliliğinin giderilmesi, sebze hali esnafının kış aylarında çektiği sorun ve sıkıntılar son bulacak. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Perakende Sebze Halinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bilgin esnaflarla bir süre sohbet etti.

Proje bedeli 10 milyon TL

Başkan Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizin merkezinde perakende sebze halindeyiz. Malumunuz bu bölge uzun yıllar şehrimizin gündemini meşgul etti. Çeşitli projeler gündeme geldi. Biz göreve başladığımız günden itibaren süreç içerisine esnafımızı da dahil ederek bu bölgedeki Sivas için önemli bir kültür olan hal kültürünü yaşatacak hem de burayı modern bir hale getirecek projeyi şehrimize kazandırmak adına ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Süreç çok uzun bir süreçti farklı kurumları ilgilendiren bir süreçti. Anıtlar kurumunun devrede olduğu bir süreçti ki projeyi hazırlamak yetmiyordu anıtlar kurulundan da etraftaki tarih dokular nedeniyle onay almamız gerekiyordu. Bu süreci projenin ilk aşamasından beri şeffaf bir şekilde esnafımızla yıllardır Sivas'ımıza hizmet veren esnaflarımızla da süreci değerlendirerek hem projemizin içeriğini hem de seyrini şeffaf bir şekilde yürüttük. Anıtlar kurulundan da onaylandıktan sonra projemizi ihale ettik. Yaklaşık 10 milyondan fazla bedelli projenin ihalesini geçen yıl gerçekleştirdik. Yine işe başlama sürecini de esnafımızla görüşerek ne zaman başlamamızın esnaf için doğru olacağını esnafımızla istişare ederek bu gün buranın yıkım işlemini başlatmış olduk. Yıkım işlemini yapınca da özellikle içerde bulunan perakendeci esnafların, tezgah sahiplerinin mağdur olmaması adına. Eski buğday pazarının orda otobüs duraklarının beklediği yere de bir çadır kurarak bu süreç geçici olarak orada hizmet devam edecek" şeklinde konuştu. - SİVAS

Perakende Sebze Halinde yenileme çalışmalarına başlandı
Perakende Sebze Halinde yenileme çalışmalarına başlandı
Perakende Sebze Halinde yenileme çalışmalarına başlandı
Perakende Sebze Halinde yenileme çalışmalarına başlandı
Perakende Sebze Halinde yenileme çalışmalarına başlandı
Perakende Sebze Halinde yenileme çalışmalarına başlandı
Perakende Sebze Halinde yenileme çalışmalarına başlandı

Sivas Belediyesi, Türk Lirası, Çarşıbaşı, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Perakende Sebze Halinde yenileme çalışmalarına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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