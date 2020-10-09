Perakende sektörü çalışanlarına pandemi alkışı - Son Dakika

Perakende sektörü çalışanlarına pandemi alkışı

09.10.2020 12:59
Perakende sektörü çalışanlarına pandemi alkışı, System.String[]

Perakende sektörünün liderleri pandemi döneminde özverili çalışmalarından dolayı sektörün çalışanlarına alkış tutarak teşekkür etti.

Perakende sektörünün liderleri pandemi döneminde özverili çalışmalarından dolayı sektörün çalışanlarına alkış tutarak teşekkür etti.

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından düzenlenen 7. Perakende Teknolojileri Konferansı'nın ilk oturumunda dernek başkanları sektör çalışanlarına teşekkür etti. Perakende sektörünün önemli çatı kuruluşlarının başkanlarının yer aldığı ilk oturumunda; KMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe'nin moderatörlüğünde, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Tescilli Markalar Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Stamati ve Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer'in katılımıyla "Yeni Normal Ne Getirecek?" konusu işlendi.

Perakende çalışanlarına özverilerinden dolayı gerçekleştirilen teşekkür oturumda pandemi döneminin nasıl geçtiği, bu dönemin zorluklarına karşı nasıl önlemler alındığı ve gelecek dönem için beklentiler görüşüldü. Tüketici ihtiyaçlarının karşılanmasında operasyonlarını kesintisiz sürdüren perakende işletmelerinin en önemli yatırımı olan insan kaynağının bu dönemde daha da hayati değer taşıdığını vurgulayan KMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, sağlık çalışanlarından sonra bu dönem en önemli ve özverili mücadeleyi, canla başla işlerini yapan perakende çalışanlarının verdiğini belirtti. Sektörün önemli çatı kuruluşlarının yönetim kurulu başkanları, perakende çalışanlarının bu çabalarından dolayı övgüyü hakkettiklerini dile getirerek yaklaşık bin kişinin izlediği canlı yayın sırasında çalışanlarını alkışlayarak teşekkür ettiler.

Perakendenin teknolojiyi en çok kullanan sektörlerden biri olduğunu vurgulayan TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Dijital alışveriş deneyiminin önemine daha çok ağırlık vermeli ve yatırımlarımızı şekillendirmeliyiz" dedi.

Bu dönemde kamu kurumlarıyla yapıcı bilgi alışverişinin sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Özpamukçu, "Sektörün, kira yardımı, borçların silinmesi gibi talepleri sürmekle beraber, kısa çalışma ödeneğinin devamı, ertelenen taksit ve vergi borçlarının ötelenmesi gibi beklentilerimizi de ilgili kurumlarla takip ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Perakende sektörü çalışanlarına pandemi alkışı

Yönetim Kurulu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Perakende sektörü çalışanlarına pandemi alkışı - Son Dakika

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