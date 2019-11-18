Perakende sektörü

Organize gıda perakendeciliği sektörünün temsilcileri, 21 Kasım'da İstanbul Wow Convention Center'de gerçekleştirilecek Ortakakıl Konferansı'nda buluşuyor.

Sektörel iletişim şirketi Ortakalan açıklamasına göre, Ortakalan tarafından düzenlenen 'Ortakakıl Konferansı'nın açılışını Tüketici Ürünleri Forumu Dünya Perakende Başkanı Özgür Tort, Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün gerçekleştirecek.

Ulusal ve yerel perakende zincirlerinin temsilcilerini ortak gündem ve paydalar doğrultusunda "ortak akıl"ı oluşturmak için bir araya getirecek konferans bu yönüyle tarihi bir misyonu da gerçekleştirme yönünde ilk adım olacak.

Konferansta açılış konuşmalarının ardından gıda perakendeciliğinin 2010 yılı sonrasındaki gelişimi verilerle ele alınacak ve sektörün orta vadede geleceğine dair öngörüler katılımcılarla paylaşılacak. Bu bölümde sunulacak olan sektörün gelişim verileri ve öngörüler, Ortakalan tarafından hazırlanan Sektörel Değişim Raporu, Ulusal ve Discount Zincirler Raporu, Yerel Zincirler Raporu kaynak alınarak hazırlandı.

Konferansın panel bölümlerinde gıda perakendeciliğinin farklı alanlarından üst düzey yöneticiler, sektörün "Ortakaklı"nı birlikte oluşturacaklar.

Zincir market yöneticilerinin konuk olacağı üç panel, Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi tarafından yönetilecek. Market ekipmanları ve teknolojileri alanındaki iki oturumun moderasyonu Bilgi A.Ş. Genel Müdürü Orhan Ataç, 'startup – yeni girişimler' konusundaki panellerin moderasyonu ise Marketyo Kurucu Ortağı Özer Fırat tarafından gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortakalan'ın kurucusu Babur Akyol, organize gıda perakendesi ve bileşenleri için oluşturdukları Ortakalan üzerinde şimdi de sektörün "Ortakakıl"ının gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Akyol, şunları kaydetti:

"Sektörün sorunlarına sistematik ve dünya perakendesine katkı sağlayacak çözümlerin geliştirilmesini hızlandırmak, Türkiye'yi perakende sektörü için yeni çözüm ve teknolojilerin geliştirildiği bir merkez ülke haline getirmek istiyoruz. Bunun için gerekli birikim ve deneyime sahip bir ülkeyiz.Ortakalan'da bir araya gelen sektör yöneticilerinin, "Ortakakıl"ın oluşturulması konusunda da destek ve katkılarını aldığımız için heyecanlı ve mutluyuz. Tüm sektörel paydaşlarımızı Türk perakendesi için yeni bir dönemi başlatacak "Ortakakıl"da buluşmaya davet ediyorum."