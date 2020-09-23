Perakende sektörü pandeminin ilk günlerindeki bilinmezliği aştı - Son Dakika

Perakende sektörü pandeminin ilk günlerindeki bilinmezliği aştı

Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, kontrollü normalleşme döneminde ciro kayıplarını telafi etmeye, bir yandan da yeni mağaza yatırımlarıyla salgına karşı moral kazanmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Geldiğimiz noktada hem bireyler hem şirketler olarak pandeminin...

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Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, kontrollü normalleşme döneminde ciro kayıplarını telafi etmeye, bir yandan da yeni mağaza yatırımlarıyla salgına karşı moral kazanmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Geldiğimiz noktada hem bireyler hem şirketler olarak pandeminin ilk günlerindeki bilinmezliği yaşamıyoruz. Geçen aylarda çok şey öğrendik ve önemli deneyimler kazandık." dedi.

Çamurdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının perakende sektörünü derinden etkilediğini belirterek, mart ve mayıs ayları arasının, büyük ciro kayıplarının yaşandığı ve tüm sektör için zor bir dönem olduğunu vurguladı.

Çamurdan, "Haziran ayından bu yana devam eden kontrollü normalleşme döneminde ciro kayıplarımızı telafi etmeye, bir yandan da yeni mağaza yatırımlarıyla salgına karşı moral kazanmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada hem bireyler hem şirketler olarak pandeminin ilk günlerindeki bilinmezliği yaşamıyoruz. Geçen aylarda çok şey öğrendik ve önemli deneyimler kazandık." diye konuştu.

Tedbirleri elden bırakmadan Kovid-19 ile birlikte yaşamaya bir süre daha devam edileceğini aktaran Çamurdan, şöyle devam etti:

"Biz de normalleşme sürecinde mağazalarımızda en üst seviyede hijyen önlemleri ile misafirlerimizi karşılıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirlerin de ötesinde uyguladığımız önlemler müşterilerimizin takdiriyle karşılanıyor. Mağazaya girişten kasada ödeme noktasına kadar müşterilerimizin tüm alışveriş yolculuğunu en hijyenik ve en güvenli şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Şu an mağazalarımızda normal dönemlere göre yüzde 50-60 trafikle yolumuza devam ediyoruz. Son çeyrekte ise perakende sektöründe bir hareketlenme yaşanacağını öngörüyoruz."

Salgının, fiziksel mağazacılığı olumsuz etkilerken online mağazacılığa ivme kazandırdığına işaret eden Çamurdan, "Mağazalarımızın kapalı olduğu dönemde online moda ve yaşam tarzı markalarımız boyner.com.tr ve Morhipo ile müşterilerimize ulaştık. Bu dönemde boyner.com.tr'de yüzde 40 oranında yeni müşteri edindik. Yılın 8 ayında e-ticaret operasyonumuz yüzde 81 büyürken, Boyner'in genel operasyonunun içinde yüzde 22 gibi bir paya ulaştı. Bu oranın, Morhipo ile birlikte 1 yıl içerisinde yüzde 40'lar seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Arabaya servis alışveriş"

Eren Çamurdan, yeni nesil mağazacılık konseptlerinde hayatı kolaylaştıran hizmetler ve yenilikçi deneyimlerin yer aldığını belirterek, pandemi döneminde birçok yenilikçi projeyi art arda hayata geçirdiklerini anlattı.

Çamurdan, "Arabaya teslimat hizmetimiz hakkında detayları geçtiğimiz haftalarda kamuoyuyla paylaşmıştık. Sektörde bir ilk olan bu hizmetimizle, internetten yapılan alışverişlerde kargo seçeneği yerine, AVM otoparkında arabaya servis seçeneğini sunuyoruz." dedi.

Boyner.com.tr üzerinden mağaza dışı teslimat seçeneği ile verilen siparişlerin, müşterilerce araçlarından inmeden teslim alınabildiğini aktaran Çamurdan, devamla şunları kaydetti:

"İlk etapta İstanbul, İzmir ve Ankara'da 6 Boyner mağazasında devreye alınan arabaya teslimat hizmeti, önümüzdeki dönemde diğer Boyner mağazalarında da uygulamaya alınacak. Müşterilerimizin bizden en çok istediği yeniliklerden biri olan online alışverişte kapıda nakit ödeme hizmetini de devreye aldık. Online alışverişte internet üzerinden ödeme yapmayı tercih etmeyen tüketicilerimiz, kargodan paketlerini teslim alırken ürün bedelini nakit olarak ödeyebiliyor. Boyner olarak, müşterilerimizin giyim alışverişi ile birlikte hayatlarının her anındaki farklı ihtiyaçları için de başvurabileceği bir destinasyon olma yolunda ilerliyoruz. Bu kapsamda iş ortaklarımızla birlikte müşterilerimize kuru temizleme, ütü, lostra, sneaker temizleme hizmetleri vermeye başlıyoruz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak bu yeni hizmetlerimiz, İstanbul'daki tüm mağazalarımızda yer alacak."

Pandemi döneminde marka ve tasarımcı iş birliklerine devam ederek projelerini ertelemediklerini bildiren Çamurdan, "Tuvana Büyükçınar ile hayata geçirdiğimiz gündüz ve gece parçaları sunan 'Tuvanam X Fabrika' koleksiyonunu temmuzda modaseverlerle buluşturduk. Selma Çilek'in ikonik parçalarının yer aldığı 'SELMACILEK X BOYNER' koleksiyonu ise çok yakında mağazalarımızda ve boyner.com.tr'de olacak. 'DM X Boyner Koleksiyonu', Derin Mermerci ile hayata geçirdiğimiz bir başka projemiz... Çok yakında Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de olacak denim ağırlıklı koleksiyon, rahat ve özgüvenli parçalarıyla Derin Mermerci'nin kendi stilini yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde müşterilerimizi farklı ve heyecanlı yeni koleksiyonlarla buluşturmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"İzmir'in ardından yeni lokasyonlarda da yatırımlara devam"

Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Çamurdan, normalleşmeyle birlikte pandemi döneminde duran mağaza yatırımlarına yeniden başladıklarını, dünyada ve Türkiye'de normalleşme süreci devam ederken mağaza yatırımlarına yeniden başlamanın heyecanını yaşadıklarını, böyle bir dönemde yeni mağaza yatırımları yaparak ekonomiye katkı sağlamanın ötesinde sektöre ve tüm paydaşlarına umut vermeyi, moral ve motivasyon sağlamayı daha çok önemsediklerini söyledi.

Son mağazalarını İzmir Point Bornova'da açtıklarını anımsatan Çamurdan, "2 kata yayılan, 3 bin 500 metrekarelik bir alanda hizmet veren Boyner Point Bornova mağazamızı yeni nesil bir bakış açısıyla tasarladık. Müşterilerimizin mutluluğuna, konforuna odaklanan detaylara yer verdik. Ürün zenginliğimiz, uzman satış danışmanlarımızın alışveriş sürecine değer katan yaklaşımı, ayrıcalıklı fırsatlarımız ve dinlenme alanı gibi detaylarımızla müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Çamurdan, akılda kalan, tavsiye edilen, alışverişin ötesinde yaşama renk katan bir atmosfer yaratmak için çalıştıklarını ve yeni nesil mağazacılık konseptlerinden İzmirlilerin memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İzmir'in adeta Boyner'in kalelerinden biri konumunda olduğuna işaret eden Çamurdan, şöyle dedi:

"9'uncu mağazamıza ulaştık. İzmir'in ekonomisine, istihdamına katkı sağlayan önde gelen paydaşlardan biriyiz. Pandemi döneminde büyük yatırımlar yaparak yeni bir mağaza açmanın ekonomik ve sosyal etkileri ile birlikte farklı anlamları olduğunu da düşünüyoruz. Point Bornova ile Türkiye genelinde 105 mağazamız bulunuyor. Önümüzdeki dönemlerde yeni lokasyonlarda yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

Lee Cooper ile doğa dostu iş birliği

Eren Çamurdan, Lee Cooper ile doğa dostu koleksiyon hazırladıklarını belirterek, doğanın ekolojik dengesine zarar veren plastik atıkların geri dönüşüm işlemiyle elde edilen repreve ipliklerinin, Lee Cooper'ın Boyner için hazırladığı doğa dostu ürünlerde yeniden hayat bulduğunu, Lee Cooper X Boyner kapsül koleksiyon üretiminde konvansiyonel polyester malzeme yerine repreve ipliklerin kullanılmasının, sürdürülebilir üretim açısından çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardığını kaydetti.

Yaklaşık 20 bin adet pet şişenin repreve bir içeriğe dönüştürülmesiyle hazırlanan koleksiyonun üretim aşamasında, yüzde 45 daha az enerji ve yüzde 20 daha az su tüketimi yapıldığını aktaran Çamurdan, şunları söyledi:

"Gaz emisyonu ise yüzde 30 azaldı. Başka bir ifade ile 264 bin litre su tasarrufu yapılırken, karbondioksit salınımında 33 bin 400 kilogram azalma sağlandı. Koleksiyon, doğa dostu bir anlayışla tasarlanmakla birlikte son derece konforlu ve trend parçalardan oluşuyor. Hem Boyner özel markalarımızla hem de iş birliği yaptığımız markalarla sürdürülebilir moda alanını genişleten projelere imza atmaya devam edeceğiz.

İyiliğin ve doğaya saygılı yaklaşımın yayılması için çalışmaya ve Boyner LiveWell çatısı altında organik tekstilden vegan ürünlere, hayvanlar üstünde test edilmemiş kozmetik ürünlerinden doğa dostu ürünlere yaşama değer katacak birçok ürünü müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Mağazacılık, Boyner, İzmir, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Perakende sektörü pandeminin ilk günlerindeki bilinmezliği aştı - Son Dakika Ekonomi

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