Perakende Sektöründe Dijitalleşme Neden Önemli?
28 dakika önce
Defacto CIO Cengiz Gürer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Defacto
CIO Cengiz Gürer, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
"Dijitalleşme perakende sektörünün geleceğine yatırımdır" diyen Gürer, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Dijitalleşmeye geçiş ise mevcut işin online tarafa yanı e-ticarete taşınması demek. Bununla birlikte data yönetimi ve işin analitik tarafı da çok önemli. Bu noktada da teknolojik çözümleri kullanmak buralara uyum sağlamak gerekir."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:32
Öğretmenlere Müjde: Sosyal Yardım Ücretleri Artırıldı
Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı
Terör Bitince Harekete Geçti! Hakkari'de Kurduğu Fabrikada Siparişlere Yetişemiyor
Bu Berberde Sıra Bekleyenler Sıkılmıyor! Müşteriler Ücretsiz Faydalanıyor