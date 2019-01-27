Son Dakika Haberleri: Perakende Sektöründe Dijitalleşmenin Önemli Unsurları Neler?

Perakende Sektöründe Dijitalleşmenin Önemli Unsurları Neler?

27 dakika önce

Koton IT Direktörü Orkun Süer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Koton IT Direktörü Orkun Süer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Perakende sektöründe dijitalleşmenin önemli noktalarından bahseden Süer, şunları söyledi: "Koton'un oldukça yoğun bir dijitalleşme haritası var. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı perakende analitiği. Perakende de dijitalleşme deyince de akla en başta mobil olmak geliyor."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:32 

TV, Koton, Sektörel, Ekonomi
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