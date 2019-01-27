Perakende Sektöründe Dijitalleşmenin Önemli Unsurları Neler?
27 dakika önce
Koton IT Direktörü Orkun Süer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Koton
IT Direktörü Orkun Süer, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Perakende sektöründe dijitalleşmenin önemli noktalarından bahseden Süer, şunları söyledi: "Koton'un oldukça yoğun bir dijitalleşme haritası var. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı perakende analitiği. Perakende de dijitalleşme deyince de akla en başta mobil olmak geliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:32
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