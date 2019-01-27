Perakende Sektöründe Dijitalleşmenin Önemli Unsurları Neler?
28 dakika önce
TAMPF Genel Sekreter Burak Ünaldı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
TAMPF Genel Sekreter
Burak Ünaldı, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Perakende sektöründe dijitalleşmenin öneminden bahseden Ünaldı, "Perakende sektöründe dijitalleşme önem kazandıkça tüketici alışkanlıklarına bakış açısı da dikkat çekiyor. Akabinde sosyal medya, mobile geçiş ve veri analitiği gibi konularda dijitalleşme ile birlikte perakendecilerin hayatına giren önemli kavramlar" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:32
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