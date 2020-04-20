Perakende sektöründen 'Ciro üzerinde kira' isteği

'Evde Kal' sloganı değişmediği sürece mağazalarımızı önce sağlık sloganı nedeni ile açmayacağız" diyen TMD) Yönetim Kurulu başkanı İzzet Stamati, Ciro üzerinden kira ödenmesi konusunda AVM yatırımcıları ile mutabakat yapmak zorundayız" dedi.



Tescilli Markalar Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Stamati, koronavirüs sürecinde perakende sektöründeki işleyiş ve talepler doğrultusunda yazılı bir açıklama yaptı. Stamati açıklamasında "'Evde Kal' sloganı değişmediği sürece mağazalarımızı önce sağlık sloganı nedeni ile açmayacağız" mesajını vererek, Ciro üzerinden kira ödenmesi konusunda AVM yatırımcıları ile mutabakat yapmak zorundayız" dedi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dünya genelinde görülen ve 11 Mart 2020'de ülkemizde ilk vakanın açıklandığı Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Evde Kal' çağrısına uyarak perakende de yer alan hazır giyim sektörü hızlı bir refleks ve organizasyonla AVM'leri ve caddeler mağazalarını kapatmıştır.



Aradan geçen zaman diliminde Covid-19 salgınının vereceği ağır hasar henüz tespit edilememişken AVM yatırımcılarının "15 Mayıs gibi AVM'leri açmak istiyoruz" söylemine karşı gerek TAMPF (Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu) toplantılarında, gerekse sektör istişare toplantısında hazır giyimcilerin bu salgında en ağır yarayı alan sektör olduğunu defalarca gündeme getirdim.



Bizler AVM'lerin ve cadde mağazalarının kiracıları olarak resmi mercilerin sağlığımız için EVDE KAL sloganı değişmediği sürece mağazalarımızı önce sağlık sloganı nedeni ile açmayacağız.



En iyi ihtimalle Haziran ayı içerisinde mağazalarımızı açacağımızı düşünürsek rafa giren tüm ürünler indirimli olarak satılacaktır.



2019 ilkbahar yaz sezonunu bayram alışverişini kaçıracağımız ayrıca yerli ve yabancı turistlerin olmayacağını da hesaba katarak kiraların işe dönüşten sonra 3 ile 6 ay mutlaka kirasız dönem geçirmemiz ve daha sonrası makul seviyede ciro üzerinden kira ödenmesi konusunda AVM yatırımcıları ile mutabakat yapmak zorundayız. Ülkemizdeki perakende sektörünün yurtdışına göre şekillendirilmesi en büyük yanlış olacaktır. Çin'de AVM'lerin yüzde 50 kapasite ile açıldığının örneklenmesi son derece yanlıştır.



Zaman zaman yabancı turist alışverişinin yüzde 35-40'lara çıktığı dönemler olmuştur. Yerli tüketiciler de ağır yara almışlardır.



Ekonomiyi bir bütün olarak görüp ülke genelinde tüm çarklar dönmeden tüm sektörler çalışmaya başlamadan şimdiki sözleşmelerden kira almak mantıken mümkün olmayacaktır." - İSTANBUL