Perakende sektörüne nitelikli eleman üniversitede yetiştirilecek

Perakende sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversiteler de devreye giriyor. Bu kapsamda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde "Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi" ön lisans bölümü açılacak.

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan açıklamaya göre, oda yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi temsilcileriyle perakende sektörüne eleman yetiştirmek üzere üniversitede açılacak Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ön lisans bölümünün müfredatına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, buradaki konuşmasında, perakende sektörünün dünyada 25 trilyon dolarlık bir hacme ulaştığını ve istihdam açısından önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Türkiye'de de 1 trilyon liralık büyüklüğe ulaşan sektörün nitelikli eleman ihtiyacının devam ettiğine dikkati çeken Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Perakendeciliği ülkenin istihdam sorununun çözümüne katkı sağlayacak önemli alanlardan biri olarak görüyoruz. Eğitim her alanda olduğu gibi bu alanda da kaliteyi yükseltecek bir unsurdur. Nitelikli çalışan yetiştiremediğimiz sürece ne kadar yatırım yaparsak yapalım, arzu edilen başarıyı elde edemeyiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde bu bölüm açılarak mezun vermeye başladığında Ankara'da perakende sektöründe eleman ihtiyacının önemli bölümü karşılanmış olacak."

Sektörün gelişmesi için "eğitim"

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da üretici ve tüketici davranışlarının çeşitli etkilerle değiştiğini belirterek, "Işığın açısından, mağazadaki müziğe kadar tüketicinin satın alma kararlarını etkileyen faktörler bulunuyor. Bu faktörleri ölçmek için geleneksel yollar dışında yeni yöntemleri öğrenmek gerekiyor. Usta-çırak ilişkisi her alanda çok önemli ancak bu ilişkiyi daha da geliştirmek için desteğe ihtiyacımız var. Bu desteği üniversitedeki bilimsel eğitim verecek." ifadelerini kulandı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, mağazacılık ve perakende sektöründe müşteri ilişkilerinin önemine işaret etti. Aktay, firmaların iletişim problemleri dolayısıyla yaşayabileceği sorunların önüne eğitimle geçilebileceğini vurguladı.

Toplantıda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ayşegül Ermeç Sertoğlu ve Araştırma Görevlisi Dr. Özlem Çatlı, açılması planlanan Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ön lisans programına dair müfredatı ATO meclis ve komite üyeleriyle paylaştı.