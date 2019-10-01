Perakende sektörünün çözüm yolları tartışıldı

Perakende ve bilişim sektörü profesyonelleri 1 Ekim Salı günü Perakende Teknolojileri Konferansı'nda bir araya geldi. Etkinlikte sektörün sorunlarına ve yakın geleceğe ilişkin stratejilere değinildi.



Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından 1 Ekim 2019'da altıncısı düzenlenen "Perakende Teknolojileri Konferansı"nda perakende ve bilişim sektörlerine yön veren profesyoneller bir araya geldi.



Bu sene altıncısı düzenlenen konferansın ana konusu perakende sektörünün güncel konuları ve sektörün yakın geleceğine ilişkin stratejileri idi. Perakendenin tüm kategorilerinden profesyoneller ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve girişimcilerin katılımcı olduğu konferansta önemli bir network ortamı oluşturuldu. 6.Perakende Teknolojileri Konferansı'nda maliyetlerin kontrolünde ve verimlilik artışında büyük katkı sağlayan teknolojik çözümler, perakende özelindeki örnekleriyle ele alındı.



"Zor dönemlerden ülkemizin dinamik yapısın sayesinde çıktık"



Konferansın açılış konuşmasını yapan KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye çapında yaklaşık 6 bin satış noktasında 165 bin kişilik bir istihdam ve 100 milyar TL'ye seviyesinde bir ciroyu temsil ettiklerini vurgulayarak, "Hepimizin bildiği üzere 2019 yılında zor dönemlerden geçtik. Ülkemizin dinamik yapısı bu günleri atlatmada en önemli kaynak halini aldı. Genç ve dinamik yapımız, teknolojiye ve yeniliklere açık, hızlı adapte olan insanımız, zorlu koşullarda mücadele etmeye ve başarıya alışkın ticari yapılarımız sayesinde önümüzdeki dönemde ülkemizin daha güzel günler göreceğine inancımız tam" dedi.



"Perakendeyi etkileyen birçok faktör, büyüme hızımızı kesti"



Perakende sektörünün işleyişini etkileyen çok fazla faktör olduğuna değinen Gökyıldırım, "Finansman kaynaklarındaki değişiklikler, banka faizlerinin durumu, inşaat sektörünün ve ev satışlarının durumu, yeni evlilikler ve boşanmalar, kentlere veya köylere göçlerin durumu, mevsimlerin değişmesi gibi pek çok konu, bizleri farklı açılardan etkiliyor. Bunun yanı sıra bazı ürünlerdeki vergisel yükler, kredi kartı kullanımının sınırlandırılması veya taksit sıkıntısı gibi faktörler de işlerimizi etkiliyor. Geçen yılki hızlı dalgalanmalar yerini daha stabil bir ortama bıraksa da enflasyonun artık hayatımıza girdiğini de kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



İlk yarıyılda gıdadışı perakendenin yüzde 22'lik büyüme gösterdiğini sözlerine ekleyen Göyıldırım enflasyon etkisi arındırıldığında bu büyüme oranının yüzde 2 seviyesinde kaldığının altını çizdi.



"Modern perakende kayıtdışı ile mücadelede ve üreticiyi desteklemekte anahtar rol alıyor"



Perakende sektörünün beraberinde birçok sektörü de etkileyen ve geliştiren geniş bir ekosisteme sahip olduğunu belirten Gökyıldırım, kayıtlı ciro, vergi geliri ve istihdam açısından önemli bir kaldıraç görevi gördüklerini ifade etti. Modern perakendenin aynı zamanda kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir araç olduğunu vurgulayan Gökyıldırım, "Kanun yapıcılarımız tarafından sektörümüze dair düzenlemeler yapılırken, bizleri güçlendirmenin toplam ekonomiye de faydası olduğunun hep akılda tutulmasında fayda var. Bazen ani yapılan uygulamalar mesela taksit sayısının azaltılması, kredi kartı kullanımına sınırlama getirilmesi gibi, tüketiciyi zor duruma sokuyor ve alışverişin merdiven altına kaymasına dolayısıyla da vergi kayıplarına sebep olabiliyor" dedi.



"Faizlerle birlikte kart komisyonları da gerilerse, ekonomi daha hızlı canlanır"



Faiz oranlarının gerilemesinin ekonomiye olumlu katkısı olacağını beklediklerini ifade eden Gökyıldırım, kart komisyonlarında da düşüş için adım atılmasını beklediklerini belirtti. Kampanya hassasiyeti artmış olan tüketiciye avantajlı imkanlar sunmak için kart komisyonlarının önemine dikkat çeken Gökyıldırım, "Hem tüketicimizi mağazalarımıza çekmek ve onları kaybetmemek hem de rutin operasyonumuzu sürdürebilmek amacıyla, tedarikçilerimizle veya iş ortaklarımızla bir araya gelerek farklı kampanyalar oluşturmak zorunda kalıyoruz. Burada önemli bir enstrüman olan kredi kartı kullanımında, bankaların bizden aldığı komisyon oranları önemli bir rol oynuyor. Faiz oranlarındaki gerilemeye paralel olarak bu komisyonlarda da bir düzenleme gelmesi, bizlere de tüketicimize daha uygun fiyatlar sunmamız açısından kolaylık sağlayacaktır." şeklinde konuştu.



Perakendenin tüm kategorilerinden profesyoneller ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaları ve girişimcileri bir araya getiren tek etkinlik olan "6. Perakende Teknolojileri Konferansı" bu doğrultuda erken saatlerde MeeTechadı verilen mini tanışma toplantıları ile başladı. 60 saniyelik mini toplantılarda teknoloji ile ilgilenen yaklaşık 60 girişimci,KMD Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere perakende sektörünün öncü isimleri ile tanışma fırsatı yakaladılar.



Bu sene üçüncü kez düzenlenen PE-TEK Perakende Teknolojileri Ödülleri programına başvuran teknoloji çözümleri arasından ödüle layık görülen firmalar da konferansta ödüllerini aldılar. - İSTANBUL