Perakende sektörünün sorunları "Ekonomi Basınıyla Perakende Söyleşisi"nde masaya yatırıldı - Son Dakika

Perakende sektörünün sorunları "Ekonomi Basınıyla Perakende Söyleşisi"nde masaya yatırıldı

30.01.2021 09:31
Perakende sektörünün sorunları

İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Dünyanın dört bir yanında stokçuluk nedeniyle market raflarının boşaltıldığı ve perakendecilerin temel ihtiyaçlara dahi cevap veremediği görüntüler yayılırken, Türkiye perakende sektörü tüm paydaşlarıyla bu sınavı...

İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Dünyanın dört bir yanında stokçuluk nedeniyle market raflarının boşaltıldığı ve perakendecilerin temel ihtiyaçlara dahi cevap veremediği görüntüler yayılırken, Türkiye perakende sektörü tüm paydaşlarıyla bu sınavı başarıyla geçti. Sektör bileşenleri, üstün bir koordinasyon örneği göstererek rafların boş kalmamasını sağladı." dedi.

İstanbul Perakendeciler Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu tarafından perakende sektöründeki güncel durum, kısıtlamalar ve beklentilerin masaya yatırıldığı "Ekonomi Basınıyla Perakende Söyleşisi", Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde çevrim içi düzenlendi.

Burada konuşan Güzeldere, "Ülkemizde Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk günden bu yana, kamuoyunda oluşan endişeleri gidermek adına fırsatçılığa mahal vermeyeceğimizi açıklayarak vatandaşlarımıza müsterih olmaları çağrısında bulunduk. Dünyanın dört bir yanında stokçuluk nedeniyle market raflarının boşaltıldığı ve perakendecilerin temel ihtiyaçlara dahi cevap veremediği görüntüler yayılırken, Türkiye perakende sektörü tüm paydaşlarıyla bu sınavı başarıyla geçti. Sektör bileşenleri, üstün bir koordinasyon örneği göstererek rafların boş kalmamasını sağladı." diye konuştu.

Türkiye perakende sektörünün başarısına dikkati çeken Güzeldere, "Dünyada raflara saldırmalar oldu. Biz bu sıkıntıları yaşamadık, süreci güzel yönetiyoruz. Yeni normale müşteri adaptasyonu sağlandı. Pandemi sonrası için hazırlıklıyız, tecrübe kazanmış olduk. Önümüzdeki dönemde agresif büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz. Perakende yasası önem arz ediyor. Türkiye'de 700 kişiye 1 satış noktası düşerken, Avrupa'da 3 bin 200 kişiye 1 market düşüyor. İhtiyaç fazlası işletmeler verimsiz işlere sebep olabiliyor, aşırı rekabet de yerel işletmeleri baltalıyor." ifadelerini kullandı.

Perakende sektörünün, gıda maddelerindeki fiyat artışlarının sorumlusu olarak gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Güzeldere, "Bugün, pandemi koşullarına ek olarak başka bir sorunla karşı karşıyayız. Tüm sektörleri etkileyen küresel dinamikler gıda üretimini de etkiliyor. Ancak fiyat artışlarına yol açan süreçler göz ardı edilerek, gözler marketlerin etiketlerine çevriliyor. Biz hep stokçunun, fırsatçının karşısında durduk, zamların sorumlusu değil ancak mağduru olabiliriz." dedi.

Yerel perakendeciler olarak tüm basın mensuplarına, sektörle ilgili her konuda daima açıklama yapmaya hazır olduklarını belirten Güzeldere, "İvedi olarak perakende yasasının çıkmasını talep ediyoruz. Sektördeki bazı oyuncuların giderek tekelleşmesinin ve oligopol yapıda bir perakende sektörünün, ne üreticilerin ne de tüketicilerin lehine olmayacağını belirtmek istiyoruz. Tarımda ve gıda kategorisinde ithalata bağımlı olduğumuz ürünlerde, özel sübvansiyonlar ile yerli üretimin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyoruz." yorumunu yaptı.

İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özen ise, "Her sektörde olduğu gibi, perakende sektöründe de fırsatçı aktörler var olacaktır. Ancak hiçbir fiyat manipülasyonunun piyasa dinamiklerini etkileyecek ölçüde olduğunu düşünmüyoruz. Bu açıdan denetimlerin sıklaştırılmasını ve sorunun kaynağının aslında bu noktada olmadığının ortaya çıkmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Perakendeciler Derneği, Ekonomi, Türkiye, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Perakende sektörünün sorunları 'Ekonomi Basınıyla Perakende Söyleşisi'nde masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi


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