Perakende Teknolojileri Konferansı'nda "Dijital güvenlik" ele alındı - Son Dakika

Perakende Teknolojileri Konferansı'nda "Dijital güvenlik" ele alındı

16.12.2020 17:11
Perakende Teknolojileri Konferansı'nda

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından yedincisi düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı'nın onuncu ve son oturumu gerçekleştirildi.

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından yedincisi düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı'nın onuncu ve son oturumu gerçekleştirildi.

KMD'den yapılan açıklamaya göre, son oturumda, teknolojiyle beraber gelişen sistemlerin güvenliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlara değinilerek, "İşlerimiz Dijitalde Güvenli mi?" konusu ele alındı.

Konferansta konuşan Ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, online ticaretin büyüme trendine girdiği bir dönemde güvenliğin müşteri tarafından da büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Güvenlik açısından yeni teknolojik gelişmelerle beraber, mevzuatsal düzenlemelerin de hızla hayata girdiğini belirten Erdoğmuş, sürekli güncel kalmanın ve tetikte olmanın önemini vurguladı.

E- ticarette müşteri alışkanlıkları hızla değişiyor

Sephora Türkiye Pazarlama & E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya da, teknolojinin gelişmesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve pazardaki oyuncuların artmasıyla alışverişte müşteri alışkanlıklarının hızla değiştiğini, bununla beraber güvenliğin de önem kazandığını ifade etti. Keyifli bir alışveriş ortamı yaratmak için teknoloji ve veriyle sağlanan deneyim ve bilgilerin güvenliğinin önemli olduğunu belirten Kaya, bu konuda markalara büyük sorumluluk yüklendiğini vurguladı.

"Siber saldırı teknikleri de gelişmeye devam ediyor"

Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar&Ge Direktörü Uğur Serkan Taşkın da güvenlik önlemlerinin gelişmesinin paralelinde, olası siber saldırı tekniklerinin de gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, bu konuda sürekli güncel ve gelişim içinde olmanın tüm oyuncular için bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Microsoft Türkiye Pazarlama Grup Direktörü Özcan Öncel, kullanılan sistemlerin özelliklerinin ve içeriğinin karmaşıklaşmasıyla güvenliğin de giderek uzmanlık konusu haline geldiğini belirtti.

Yakın gelecekte çok daha önemli tehditlerin gündeme gelebileceğini ifade eden Öncel, bunun sonuçlarının da daha ağır olabileceğini ve buna hazırlığın çok önemli olduğunu vurguladı.

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri Ümit Yalçın Şen, güvenlik konusunda alınacak önlemlerde mevzuatın ve üst yönetim sorumluluk almasının önem taşıdığını belirterek, siber saldırılarda oluşan kayıpların gerek finans gerekse marka itibarı açısından önemli seviyelere ulaştığını ifade etti.

Özay Hukuk Bürosu'ndan Av. Bilgesu Demirel ise, güvenlikle ilgili çalışmaların ve alınan aksiyonların, olası şikayet durumunda ispatının da gerekeceği düşünülerek en baştan hukuksal olarak düzgün planlanması gerektiğine dikkat çekti.

10 oturumluk webinar serisinde sektörün çeşitli konuları ele alındı

Başta teknoloji, yapı market, mobilya, ev geliştirme, kişisel bakım, kozmetik, takı-aksesuar, hobi, oyuncak-kırtasiye, optik ve büyük mağazacılık olmak üzere modern perakendenin farklı alt kategorilerindeki üyeleriyle, Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin satış noktasında, 250 bin kişilik istihdamı ve 250 milyar liranın üstünde bir ciroyu temsil eden KMD tarafından düzenlenen 7'nci Perakende Teknolojileri Konferansı bu yıl her zamankinden farklı olarak dijitalleşen yeni formatıyla 10 oturumluk bir webinar serisi şeklinde katılımcılarıyla buluştu. Oturumlarda sektörün birçok gündemine değinilecek ve değerli konuşmacılar ağırlandı

7'nci Perakende Teknolojileri Konferansı'na KoçSistem co-sponsor, MediaMarkt tema destekçisi, Microsoft ile Yapı Kredi Bankası tema sponsoru ve Intel de sponsor olarak destek veriyor. CEVA Lojistik, Esin Avukatlık Ortaklığı, EY Turkey, GS1 Türkiye, Logo, Nebim, Obase, Paynet, POS AŞ, Prisync, Rasyotek, Related Digital, Tanı ve V-Count ise perakende çözümleriyle konferansta yer alıyor. Konferansın destekçi kuruluşları arasında TAMPF, AYD, GPD, TMD ve TURYİD bulunuyor.

Erdoğmuş, Sephora, Ticaret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Perakende Teknolojileri Konferansı'nda 'Dijital güvenlik' ele alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1'i uzman çavuş 2 yaralı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla yükselen emtia gümüş oldu Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Şehit babası dolandırıcıların hedefi oldu! Önce parasını kaptırdı, şimdi de evini kaptırmak üzere Eski sevgilisi tarafından aracı kundaklanan kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum
F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti         
17:12
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar         
16:43
Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü         
16:29
İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi         
16:11
Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti         
15:49
Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi         
15:27
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi         
15:22
DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı         
14:25
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 17:20:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Perakende Teknolojileri Konferansı'nda "Dijital güvenlik" ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei