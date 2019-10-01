Perakende Teknolojileri Konferansı sektörün profesyonellerini buluşturdu

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, faiz oranlarının gerilemesinin ekonomiye olumlu katkı sunmasını beklediklerini belirterek, "Faiz oranlarındaki gerilemeye paralel olarak kart komisyonlarına da bir düzenleme gelmesi, tüketicimize daha uygun fiyatlar sunmamız açısından kolaylık sağlayacaktır." dedi.

Perakende ve bilişim sektörünün profesyonelleri, sektörün güncel konularını ve yakın gelecekteki stratejilerini değerlendirme amacıyla KMD tarafından İstanbul'da düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı'nda buluştu.

Bu yıl altıncısı düzenlenen konferansta maliyetlerin kontrolünde ve verimlilik artışında önemli katkı sağlayan teknolojik çözümler, perakende alanındaki örnekleriyle ele alındı.

Konferans kapsamında sektörün profesyonelleri, "Araştırma 4.0", "Perakendede Veriye Dayalı Dönüşüm ve Doğru Bildiğimiz Yanlışlar", "Dijital Perakende İçin En Kritik 5 Makro Trend", "Müşteriye Özel Kişiselleştirilmiş Kampanyalar ve Sadakat Yönetimi", "KVKK Kapsamında Veri Güvenliği ve Hukuki Belirsizlikler", "Perakende Lojistiğinde Satış Arttıran Özel Hizmetler" gibi birçok farklı başlıkta sunumlar gerçekleştirdi.

E-spor'un perakende sektörü için bir fırsat olup olmadığının da ele alındığı konferansta, teknolojiyle ilgilenen çok sayıda girişimci perakende sektörünün öncü isimleriyle tanışma fırsatı buldu.

"Faiz oranlarının yanı sıra kart komisyonlarına da düzenleme gerekiyor"

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, perakende ve bilişim sektörünün öncü isimlerini altıncı kez bir araya getirmekten onur duyduklarını söyledi.

Türkiye çapında yaklaşık 6 bin satış noktasında 165 bin kişilik bir istihdam ve 100 milyar TL seviyesinde bir ciroyu temsil eden KMD'nin sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimine katkısını artırmak için çalışmayı sürdürdüklerini aktaran Gökyıldırım, "Hepimizin bildiği üzere 2019 yılında zor dönemlerden geçtik. Ülkemizin dinamik yapısı bu günleri atlatmada en önemli kaynak halini aldı. Zorlu koşullarda mücadele etmeye ve başarıya alışkın ticari yapılarımız sayesinde önümüzdeki dönemde ülkemizin daha güzel günler göreceğine inancımız tam." dedi.

Gökyıldırım, perakende sektörünün beraberinde birçok sektörü de etkileyen ve geliştiren geniş bir ekosisteme sahip olduğunu ve istihdam açısından önemli bir kaldıraç görevi gördüğünü belirterek, modern perakendenin aynı zamanda kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Faiz oranlarının gerilemesinin ekonomiye olumlu katkı sunmasını beklediklerini dile getiren Gökyıldırım, "Kart komisyonlarında da düşüş için adım atılmasını bekliyoruz. Faiz oranlarındaki gerilemeye paralel olarak bu komisyonlarda da bir düzenleme gelmesi, bizlere de tüketicimize daha uygun fiyatlar sunmamız açısından kolaylık sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansta ayrıca, bu sene üçüncü kez düzenlenen PE-TEK Perakende Teknolojileri Ödülleri programına başvuran teknoloji çözümleri arasından ödüle layık görülen firmalara da ödül verildi.