Perakendeci kârı bırakıp promosyonlu satışa kaydı
1 saat önce
Ekonomik durgunluk perakendede satın alma biçimlerini değiştirdi.
Ekonomik durgunluk perakendede satın alma biçimlerini değiştirdi. Tüketicilerin son bir yılda ya fırsat amaçlı promosyonlu ya da ihtiyaç odaklı alım yaptığı belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:45
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