Son Dakika Haberleri: Perakendeci kârı bırakıp promosyonlu satışa kaydı
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Perakendeci kârı bırakıp promosyonlu satışa kaydı

1 saat önce

Ekonomik durgunluk perakendede satın alma biçimlerini değiştirdi.

Perakendeci kârı bırakıp promosyonlu satışa kaydı, System.String[]

Ekonomik durgunluk perakendede satın alma biçimlerini değiştirdi. Tüketicilerin son bir yılda ya fırsat amaçlı promosyonlu ya da ihtiyaç odaklı alım yaptığı belirtiliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:45 
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