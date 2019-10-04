Son Dakika Haberleri: Perakendeci sebze-meyve fiyatında bu yıl artış beklemiyor
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Perakendeci sebze-meyve fiyatında bu yıl artış beklemiyor

1 saat önce

Geçen yıl yaşanan gıda enflasyonu nedeniyle zor günler geçiren vatandaşa perakendecilerden sevindiren haber geldi.

Perakendeci sebze-meyve fiyatında bu yıl artış beklemiyor, System.String[]

Geçen yıl yaşanan gıda enflasyonu nedeniyle zor günler geçiren vatandaşa perakendecilerden sevindiren haber geldi. Sebze meyvede fiyat artışı beklenmiyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:46 
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