Perakendeci sebze-meyve fiyatında bu yıl artış beklemiyor
1 saat önce
Geçen yıl yaşanan gıda enflasyonu nedeniyle zor günler geçiren vatandaşa perakendecilerden sevindiren haber geldi.
Geçen yıl yaşanan gıda enflasyonu nedeniyle zor günler geçiren vatandaşa perakendecilerden sevindiren haber geldi. Sebze meyvede fiyat artışı beklenmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:46
Çikolatalı lokmayı ve halka tatlıyı birleştirip yepyeni bir tatlı yaptı Kartal Anadolu Adliyesi'nde kavga! Sandalyeler havada uçuştu AK Partili Mehmet Özhaseki: Belediye başkanları artık akrabalarını işe alamayacak Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi