Perakendeciden 'tanzim' tepkisi
42 dakika önce
Perakendeciler, tanzim satış uygulamasının uzun sürmesi durumunda büyük zarar göreceklerini belirterek, sistemin bir an önce sonlandırılmasını istedi.
Perakendeciler, tanzim satış uygulamasının uzun sürmesi durumunda büyük zarar göreceklerini belirterek, sistemin bir an önce sonlandırılmasını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05
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