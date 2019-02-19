Son Dakika Haberleri: Perakendeciden 'tanzim' tepkisi

Perakendeciden 'tanzim' tepkisi

42 dakika önce

Perakendeciler, tanzim satış uygulamasının uzun sürmesi durumunda büyük zarar göreceklerini belirterek, sistemin bir an önce sonlandırılmasını istedi.

Perakendeciden 'tanzim' tepkisi, System.String[]
Perakendeciler, tanzim satış uygulamasının uzun sürmesi durumunda büyük zarar göreceklerini belirterek, sistemin bir an önce sonlandırılmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 

Ekonomi
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