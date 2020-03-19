Perakendeciler koronavirüse karşı önlemlerini alıyor - Son Dakika
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Perakendeciler koronavirüse karşı önlemlerini alıyor

6 saat önce

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren 4 bin 259 perakende satış noktasında, 70 binin üzerinde personeliyle halkın ihtiyaçlarının eksiksiz biçimde karşılanması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Yerel...

Perakendeciler koronavirüse karşı önlemlerini alıyor, System.String[]

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren 4 bin 259 perakende satış noktasında, 70 binin üzerinde personeliyle halkın ihtiyaçlarının eksiksiz biçimde karşılanması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını vurgulamak isteriz." dedi.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, federasyon, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle market alışverişi yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını, en hızlı şekilde karşılamak üzere tüm önemleri alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan halkın temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarına en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak üzere tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Vatandaşlara gereğinden fazla alışveriş yapmanın diğer ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Düzgün, tedarik zincirinin sağlam olduğunu belirterek, daha dikkatli ve sorumlu bir alışveriş için çağrıda bulundu.

Düzgün, yerel marketlerdeki hijyen kurallarının uygulanması için tüm üyelere de tavsiyelerde bulunulduğunu bildirdi.

Ömer Düzgün, federasyon olarak, hükümetin, Sağlık Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatları ve tavsiyelerinin dikkatle takip edildiğini ve başta üyeler olmak üzere tüm paydaşların doğru yönlendirilmesine gayret gösterildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan bu zor dönemin üstesinden gelebilmek, devletimize ve milletimize destek olabilmek ve üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren 4 bin 259 perakende satış noktasında, 70 binin üzerinde personeliyle halkımızın ihtiyaçlarının eksiksiz biçimde karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını vurgulamak isteriz. Federasyonumuza bağlı PERDER üyesi yerel marketlerimiz, son dönemde market ürünlerine yönelik hızla yükselen talep nedeniyle fırsatçıların yaratacağı fahiş fiyat ortamına karşı da güvence olmayı sürdürecektir."

Yerel marketlere 7/24 dezenfeksiyon çağrısı

Düzgün, hijyen konusunun önemine işaret ederek, "Federasyonumuz üyesi olan yerel marketlerimizin depolarında, reyonlarında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın maske ve eldiven kullanmasını, aynı şekilde, tüm yerel marketlerimizde dezenfeksiyon işlemlerinin 7/24 düzenli olarak yapılmaya devam edilmesini tavsiye etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde marketlerde yaşanan aşırı miktarlarda alışveriş yapma eğilimlerine ilişkin Düzgün, şunları kaydetti:

"Halkımızın da birlik ve dayanışma duygusu ile yerel marketlerimizden alışveriş yaparken daha dikkatli olmasında yarar görüyoruz. Gereğinden çok daha fazla malzeme satın alınmasının hem aile bütçeleri üzerinde fazla yük oluşturabileceğini hem de diğer ihtiyaç sahiplerinin mağdur olabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Mahallelerimizde salgının yarattığı tehlikelere karşı en kırılgan kesimlerin, özellikle yaşlı insanların evlerinde unutulmaması gerektiğine, dayanışma ve yardımlaşma geleneğimizi canlandırmanın tam zamanı olduğuna inanıyoruz."

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerinin, 4 bin 259 perakende satış noktasında 70 binden fazla çalışanı ve 2 milyon 750 bin metrekare satış alanı bulunuyor. Federasyon üyesi yerel marketler, tüm Türkiye'de her gün milyonlarca müşterisini ağırlıyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:36 Kaynak: AA

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