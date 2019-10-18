Son Dakika Haberleri: "Perakendeciler ve tüketicilerin üzerinden bir yük alındı"
Son Dakika Ekonomi 'Perakendeciler ve tüketicilerin üzerinden bir yük alındı'

"Perakendeciler ve tüketicilerin üzerinden bir yük alındı"

51 dakika önce

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranına sınırlama getirmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranına sınırlama getirmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB, ABD'nin ilave gümrük vergileri kararına karşı misilleme yapacak
Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti ABD-Türkiye anlaşması doları 5,77 seviyesine çekti Bu yıl İstanbul'a gelen turist sayısının kentin nüfusunu geçmesi bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:44:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Perakendeciler ve tüketicilerin üzerinden bir yük alındı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]