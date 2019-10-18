"Perakendeciler ve tüketicilerin üzerinden bir yük alındı"
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranına sınırlama getirmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranına sınırlama getirmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:52
AB, ABD'nin ilave gümrük vergileri kararına karşı misilleme yapacak Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti ABD-Türkiye anlaşması doları 5,77 seviyesine çekti Bu yıl İstanbul'a gelen turist sayısının kentin nüfusunu geçmesi bekleniyor