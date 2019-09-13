Perakendecilerden bankalara kredi kartı erken ödeme faizlerini düşürme çağrısı
1 saat önce
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Perakende sektörü olarak Merkez Bankasının faiz indirimine paralel olarak en kısa zamanda kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına da en az 7 puan indirim bekliyoruz.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Perakende sektörü olarak Merkez Bankasının faiz indirimine paralel olarak en kısa zamanda kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına da en az 7 puan indirim bekliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:35
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