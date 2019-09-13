Son Dakika Haberleri: Perakendecilerden bankalara kredi kartı erken ödeme faizlerini düşürme çağrısı
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Perakendecilerden bankalara kredi kartı erken ödeme faizlerini düşürme çağrısı

1 saat önce

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Perakende sektörü olarak Merkez Bankasının faiz indirimine paralel olarak en kısa zamanda kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına da en az 7 puan indirim bekliyoruz.

Perakendecilerden bankalara kredi kartı erken ödeme faizlerini düşürme çağrısı, System.String[]

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Perakende sektörü olarak Merkez Bankasının faiz indirimine paralel olarak en kısa zamanda kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına da en az 7 puan indirim bekliyoruz." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:35 
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