Perakendede büyüme, online ve offline kanalların birlikte hareketiyle mümkün

Zincir Mağazalar Derneği'nin 26 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen Omnichannel Zirvesi'nde perakende kanallarının geleceği ve gelişme yolları ele alındı.

Gıdadışı modern perakendenin önemli temsilcisi Zincir Mağazalar Derneği tarafından düzenlenen Omnichannel Zirvesi, Digital Network Alkaş platformunda gerçekleşti. Omnichannel Zirvesi'nde, pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan fiziksel mağazalar ve alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle son yıllardaki en önemli atılımını yapan e-ticaret kanallarının birlikte büyüme yolları görüşüldü. Çoklu kanal perakendeciliğinin geleceğinin, işbirliği alanlarının ve fırsatların ele alınacağı webinarda sektörün önemli yöneticileri sahne aldı.

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, "Birlikte Nasıl Büyüyeceğiz" başlığında görüşlerini aktardılar. Online ve offline kanalların birlikte büyümelerinin perakendenin ana hedefinde olmasını belirten Tınastepe, tüketiciye her yönden ulaşabilmek için bu iki kanalın beraber hareket etmesinin öneminin altını çizdi. Büyümedeki fırsatlarda iki kanaldan toplanan verinin, tüm operasyonların gelişimi için çok değerli olduğunu vurgulayan Tınastepe, perakendede başarının sırrının bu veriler ışığında yapılacak kurgularda yattığını belirtti. - İSTANBUL