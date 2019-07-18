Perakendede ciro artışı enflasyona yenik düştü

Perakendede ilk altı ayda cirolar arttı ama sektörün yüzü gülmedi.

Perakendede ilk altı ayda cirolar arttı ama sektörün yüzü gülmedi. Satış hacimlerinin önemli oranda düştüğü sektörde, cirodaki artış ise maliyetlerin fiyata yansımasından ve ucuz ürünlere kayıştan kaynaklandı. Sektörde umutlar ikinci yarıya kaldı.

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