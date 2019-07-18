Son Dakika Haberleri: Perakendede ciro artışı enflasyona yenik düştü
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Perakendede ciro artışı enflasyona yenik düştü

1 saat önce

Perakendede ilk altı ayda cirolar arttı ama sektörün yüzü gülmedi.

Perakendede ciro artışı enflasyona yenik düştü, System.String[]
Perakendede ilk altı ayda cirolar arttı ama sektörün yüzü gülmedi. Satış hacimlerinin önemli oranda düştüğü sektörde, cirodaki artış ise maliyetlerin fiyata yansımasından ve ucuz ürünlere kayıştan kaynaklandı. Sektörde umutlar ikinci yarıya kaldı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:07 
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