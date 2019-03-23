Son Dakika Haberleri: Perakendede iş modelleri değişiyor

Perakendede iş modelleri değişiyor

1 saat önce

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin "Değişim Döneminde Perakende" oturumunda fiziki ve online mağazacılık deneyimi ve müşteri verilerinin kullanımı masaya yatırıldı.

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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin "Değişim Döneminde Perakende" oturumunda fiziki ve online mağazacılık deneyimi ve müşteri verilerinin kullanımı masaya yatırıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:11 

Ekonomi, Uludağ, Ekonomi
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