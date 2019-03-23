Perakendede iş modelleri değişiyor
1 saat önce
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin "Değişim Döneminde Perakende" oturumunda fiziki ve online mağazacılık deneyimi ve müşteri verilerinin kullanımı masaya yatırıldı.
Uludağ Ekonomi
Zirvesi'nin "Değişim Döneminde Perakende" oturumunda fiziki ve online mağazacılık deneyimi ve müşteri verilerinin kullanımı masaya yatırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:11
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