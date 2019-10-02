Perakendede ‘kişiselleştirilmiş kampanya’ dönemi başlıyor
36 dakika önce
Kategori Mağazacılık Derneği (KMD) tarafından düzenlenen Perakende Teknoloji Konferansı'na kişiselleştirilmiş kampanyalar ve insan odaklı yaklaşımlar damga vurdu.
Kategori Mağazacılık Derneği (KMD) tarafından düzenlenen Perakende Teknoloji Konferansı'na kişiselleştirilmiş kampanyalar ve insan odaklı yaklaşımlar damga vurdu. Bazı mağazaların 2020 yılında itibaren müşteriye özel indirim ve hizmetleri sunacağı kampanyalara başlaması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:01
Adalet Bakanı Twitter'dan duyurdu! Avukatlık hizmetinde KDV, yüzde 18'den 8'e düşürüldü Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği, elektriğe yapılan yüzde 14,9'luk zammı yargıya taşıyor Antalya'dan rekor: 12 milyon 500 bin 803 turist geldi Hayırsever vatandaş mahallelinin 5 bin liralık borcunu kapattı