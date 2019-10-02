Perakendede ‘kişiselleştirilmiş kampanya’ dönemi başlıyor

Kategori Mağazacılık Derneği (KMD) tarafından düzenlenen Perakende Teknoloji Konferansı'na kişiselleştirilmiş kampanyalar ve insan odaklı yaklaşımlar damga vurdu. Bazı mağazaların 2020 yılında itibaren müşteriye özel indirim ve hizmetleri sunacağı kampanyalara başlaması bekleniyor.